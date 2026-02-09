AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası CHP'li belediyelerin bölgeye gönderdiği yardımları sert sözlerle eleştirdi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 11 ile gönderdiği yardım listelerini eleştirdi. Açıkkapı, 'Bir tarafta 450 bin konut yapan irade, diğer tarafta bir minibüs, bir pikap, kilit taşı gönderen zihniyet var' dedi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 11 ilde 14 milyon vatandaşın hayatının bir gecede değiştiğini hatırlatan Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin hızlı bir şekilde bölgeye destek sağladığını ve 455 bin konutun inşa edildiğini vurguladı.

CHP'li belediyelerin yardımlarını eleştiren Açıkkapı, Çankaya Belediyesi'nin 50 çöp konteyneri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 150 çöp konteyneri, İzmir Buca Belediyesi'nin kilitli parke taşları ve Sancaktepe Belediyesi'nin bir minibüs ile bir pikap gönderdiğini belirtti. Açıkkapı, bu yardımları 'asrın komedisi' olarak nitelendirerek, 'Millet ev ararken halı yıkama makinesi göndermek, milletin aklıyla alay etmektir' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Açıkkapı, AK Parti hükümetlerinin vatandaşlara hizmet yolunda duraksamadan çalışmaya devam edeceğini ifade ederken, CHP'li belediyelerin vizyonunu 'pikap, minibüs ve kilit taşı' göndermekle ortaya koyduğunu kaydetti.