ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısı esnasında Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Başkan Akgün'e desteklerini iletirken, 11 Şubat Çarşamba günü yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'na da davette bulundu.

Görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız' ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesine ait görüntü ve detaylar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

https://twitter.com/acarfaruka/status/2020933207735271938

Faruk Acar, paylaşımında, 'MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez.' ifadelerini kullandı.