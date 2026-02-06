Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde deprem düdüğü çalarak yetkililere seslendi: 'Bugün bu ses duyulmazsa yarın çok daha acı sonuçlarla karşılaşırız.'

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Hamza Gürsel, elindeki deprem düdüğünü çalarak ihmallere karşı uyarıda bulundu.

Depremin kader değil, ihmalin sonucu olduğunu vurgulayan Gürsel, 'Deprem gerçek ama yıkılan şehirler bir tercihtir. Rant anlayışı şehirlerimizi mezarlığa çevirdi' dedi.

Sembolik olarak düdük çalan Gürsel, 'Biz bugün enkaz altında kalmadan bu düdüğü çalıyoruz. Bugün duyulmazsa, büyük depremde İsrafil'in sûru duyulur' ifadelerini kullandı.

Gürsel, rantın değil insan hayatının öncelendiği, denetimlerin eksiksiz yapıldığı güvenli şehirler çağrısıyla açıklamasını tamamladı.