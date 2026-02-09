MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 57. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin milli birlik ve dayanışmayla gerçekleşeceğini vurguladı. MHP'nin ideolojik duruşunu yineleyen Bahçeli, 'Giden gitmiştir, satan satmış, davasını namus bilen inanmış yürekler buradadır. Öz buradadır' dedi.

Millete hizmette hiçbir karşılık beklemediklerini ifade eden Bahçeli, 'Bu ülkenin her insanını Allah için sevdik, bağrımıza bastık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken barışın, huzurun, insan haklarının ve dayanışmanın hâkim olması temel gayemizdir. Terörsüz Türkiye bu gayenin taçlanmış halidir' ifadelerini kullandı.

Kardeş kavgasını önlemekte kararlı olduklarını vurgulayan Bahçeli, 'MHP bu uğurda ödenmesi gereken her bedeli ödemeye hazırdır. Türk'üyle Kürt'üyle Türk milleti, muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu yol, gerekirse ömrümüze mal olsa da yürünecektir' diye konuştu.

Bahçeli, Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri ve devlet yapısının tartışmaya açılmasını sert sözlerle eleştirerek, etnik köken farklılıkları üzerinden yapılan ayrıştırma girişimlerinin devletin varlığına kastetmekle eşdeğer olduğunu ifade etti.

'İLK GÜNKÜ GİBİ TÜRÇÜYÜZ, TURANCIYIZ, TÜRK MİLLİYETÇİLERİYİZ'

Konuşmasında MHP'nin ideolojik duruşuna da değinen Bahçeli, 'Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türkistan ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz' dedi.

MHP'nin davasını namus bilen, inandığı yolda serden geçen kadrolarla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Bahçeli, 'Giden gitmiş, satan satmış, dönen dönmüş, çürük cevher ayıklanmıştır, kabuk gitse de işte öz buradadır. Davasını namus bilen inanmış yürekler buradadır, serden geçenler buradadır, Çankaya yokuşunda bağlanan, Asya'nın bozkurtları Marşını kalpten söyleyenler buradadır' diye konuştu.

'SİYASİ DEVŞİRMELERE SORUYORUZ: SİZ KİMSİNİZ?'

Kendilerini sorgulayan çevrelere tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bizi sorgulayan siyasi devşirmelere soruyoruz: Siz kimsiniz? Liberal değilsiniz, muhafazakâr değilsiniz, demokrat da değilsiniz; olsa olsa siyasi dümencisiniz' ifadelerini kullandı.