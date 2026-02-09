Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve beraberindeki heyet, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57. kuruluş yıl dönümü kapsamında, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcıları Tamer Osmanağaoğlu ve Vahit Kayrıcı, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti.

Heyet, kabir başında dua ederek Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle andı. Ziyarette, partinin 57 yıllık siyasi mücadelesine ve Türk milliyetçiliği davasına vurgu yapıldı.

MHP yetkilileri, Alparslan Türkeş'in fikirleri ve mirası doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.