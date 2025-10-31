Bursa'da zeytin hasadı başlarken, zeytin üreticisinin kooperatifi Marmarabirlik, halen yeni döneme ilişkin zeytin alım fiyatlarını açıklamadı. Bu gecikmenin üreticiyi belirsizlieğ sürüklediğini öne süren İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, 'Gecikme belirsizlikle birlkte planlama yapmayı da imkânsız hale getiriyor. Lütfen gecikmeyi sona erdirin, alım fiyatlarını derhal açıklayın' dedi.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Marmarabirlik'in zeytin alım fiyatlarını hâlâ açıklamamasını eleştirerek, 'Üreticiler belirsizlik içinde, bu durum hem güveni hem tarım ekonomisini zedeliyor' açıklamasında bulundu.

Zeytin hasadının başladığını hatırlatan Kaya, rekoltenin bu yıl düşük, üretim maliyetlerinin ise yüksek olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Başkanı İsmail Kaya, 'Üreticimiz sabırsızlıkla fiyatların açıklanmasını bekliyor. Marmarabirlik'in kurumsal yapısını korurken üreticisine sahip çıkması gerekir' dedi. Gecikmenin üreticinin planlama yapmasını zorlaştırdığını belirten Kaya, 'Fiyat belli olmadığında üretici ne kadar ürün vereceğini, hangi maliyetlerle karşılaşacağını bilemiyor. Bu da hem kaliteyi düşürüyor hem riski artırıyor' ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik yönetimine de çağrıda bulunan Başkan Kaya, 'Üreticiyi suçlamak yerine sorumluluk almak gerekir. Alım fiyatlarını derhal açıklayın, üreticiyi belirsizliğe terk etmeyin' dedi.

Kaya, partisinin üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtirken, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için Marmarabirlik'ten gereken adımı atmasını beklediklerini sözlerine ekledi.