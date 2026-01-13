CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te yaptığı açıklamada, şoför esnafının ve ailelerinin 'ehliyet affı' talebini dile getirdi. Sarıgül ayrıca emekli maaşları ve kadro bekleyen taşeron işçilere ilişkin de vaatlerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1 milyon şoför esnafının 'ehliyet affı' beklediğini açıkladı.

Milletvekili Sarıgül, Meclis Genel Kurulunda, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin devam ettiğini hatırlattı.

CHP'li Sarıgül, kamyon, otobüs, tır, minibüs ve taksi kullanan şoför esnafının yanı sıra, aileleriyle birlikte yaklaşık 4,5 milyon vatandaşın Meclis'ten ehliyet affı talep ettiğini belirterek, 'Ehliyet sadece bir belge değildir; şoför esnafı için ekmek teknesidir. İnsan canına kastetmemiş, yaralamamış ve madde bağımlılığı olmayanları bir kereye mahsus affedelim' çağrısında bulundu.