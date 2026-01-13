MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada iç ve dış gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, ABD'nin küresel siyasetine sert eleştiriler yöneltti, İran ve Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti. Emeklilerin ekonomik durumuna da değinen Bahçeli, 'Gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız' dedi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında yaptığı konuşmada hem iç siyasete hem de küresel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, siyasette doğru zamanlamanın önemine dikkat çekerek, MHP ve Cumhur İttifakı'nın izlediği siyasetin hem doğru hem de zamanla uyumlu olduğunu ifade etti.

Konuşmasında küresel sistemin ciddi bir ahlaki ve hukuki çöküş yaşadığını belirten Bahçeli, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuku yok sayan açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, dünyada çatışma ve savaşların arttığını, uluslararası hukukun ağır yara aldığını ve küresel düzenin kaosa sürüklendiğini söyledi.

ABD'nin küresel 'jandarmalık' rolünü eleştiren Bahçeli, tek taraflı güç kullanımının yeni ve yıkıcı bir normal haline gelme riski taşıdığına işaret etti. 'Bugünün dünyasında demokrasi, özgürlükler ve insan hakları ciddi bir tehdit altındadır' diyen Bahçeli, ABD'nin izlediği politikaların küresel konvansiyonel savaş riskini artırdığını dile getirdi.

İRAN VE SURİYE UYARISI

İran'da yaşanan protestolar ve ekonomik sıkıntılara da değinen Bahçeli, bu gelişmelerin arkasında emperyalist provokasyonlar olduğunu savundu. İran'ın siyasi ve toprak bütünlüğünün Türkiye için hayati önemde olduğunu vurgulayan Bahçeli, bölgede yaşanacak bir istikrarsızlığın tüm komşu ülkeleri tehdit edeceğini ifade etti.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde ise SDG/YPG'yi hedef alan Bahçeli, terör örgütü PKK'nın örgütsel varlığının sona erdiğini ve uzantılarının da aynı akıbeti paylaşması gerektiğini söyledi. Halep'te yaşanan olaylarda sivilleri canlı kalkan olarak kullananın SDG/YPG olduğunu savunan Bahçeli, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının şart olduğunu dile getirdi.

emeklilerimizin derdi derdimiz, beklentileri beklentimizdir.En düşük emekli maaşı alan ve sayıları yaklaşık 5 milyona yaklaşan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız.Onlar üzülürken bizler rahat olamayız

'TÜRK'ÜN KADERİ KÜRT'TÜR'

Terörsüz Türkiye hedefinin altını çizen Bahçeli, Türk ve Kürt halkları arasındaki kardeşliğe vurgu yaparak, 'Bilinmelidir ki, Türk'ün kanı Kürt'e, Kürt'ün kanı da Türk'e haramdır.

Çünkü biz kardeşiz, biz kader ve keder ortağıyız' ifadelerini kullandı.

DEM Parti'ye de çağrıda bulunan Bahçeli, Türkiye partisi olma sorumluluğuyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

EMEKLİLERE DESTEK MESAJI

Konuşmasının sonunda emeklilerin ekonomik sıkıntılarına değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 5 milyon düşük maaşlı emeklinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

'Emeklilerimizin derdi derdimiz, beklentileri beklentimizdir' diyen Bahçeli, 'En düşük emekli maaşı alan ve sayıları yaklaşık 5 milyona yaklaşan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken bizler rahat olamayız' diye konuşarak destek mesajı verdi.