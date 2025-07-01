CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tarım sektörü dimdik ayakta” sözlerine tepki göstererek, çiftçinin borç batağında olduğunu, tarımsal üretimin düştüğünü ve ithalatın rekor kırdığını söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tarım sektörümüz dimdik ayakta” sözlerini eleştirerek, tarım sektörünün yaşadığı krizi rakamlarla ortaya koydu.

Sarıbal, “Çiftçi çöküş yaşarken, ‘Dimdik ayaktayız’ diyen Saray, enkazın üzerini örtmeye çalışıyor,” dedi.

Sarıbal, çiftçilerin artan kredi borçlarının “başarı” olarak sunulmasını eleştirdi: “Çiftçi kredi alıyor çünkü destek yok, borçlanıyor çünkü maliyetler patladı. Karpuz tarlada 2 liraya, domates 3 liraya düştü, ama markette fiyatlar 10 katına çıkıyor.

"Üreten kazanamıyor, tüketen geçinemiyor.” diyen Sarıbal, çiftçilerin sosyal güvenlik sisteminden koptuğunu belirterek, 2021’de 1 milyon olan SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısının 2024’te 419 bine düştüğünü, tarımsal istihdamın ise 2018-2024 arasında 455 bin kişi azalarak 4,8 milyona gerilediğini vurguladı.

Tarımın GSYH içindeki payının yüzde 6’dan yüzde 5,6’ya, desteklerin ise binde 4’ten binde 2’ye düştüğünü belirtti.

İTHALAT REKORU, ÜRETİM DÜŞÜŞTE

Sarıbal, tarım desteklerinin yetersizliği nedeniyle çiftçilerin borç batağına sürüklendiğini, banka borçlarının 2018’de 98,4 milyar TL’den 2025’te 1 trilyon 9 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi.

İktidarın ithalatı tercih ettiğini vurgulayan CHP'li Sarıbal, “2002-2024 arasında buğday, mısır, soya ve ayçiçeği yağı ithalatının yüzde 50’den fazlası son 7 yılda yapıldı. Hayvan sayısı 3,7 milyon baş azaldı, canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı 2018-2025’te 6,3 milyar dolara ulaştı” dedi.

Zirai Don Felaketi ve TARSİM YetersizliğiNisan 2025’teki zirai don felaketinin 65 ilde 21,5 milyar TL zarar oluşturduğunu ancak TARSİM’in yalnızca 1,3 milyar TL ödeme yaptığını belirten Milletvekili Sarıbal, “Bu çapta bir felakette TARSİM yetersiz. Devlet bütçesinden doğrudan destek sağlanmalı” dedi.

ORMAN YANGINLARI: “YÖNETİM FELAKETİ”

Öte yandan son üç günde 300’e yakın orman yangını çıktığını belirten Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, koordinasyon eksikliği ve yangın söndürme uçaklarının yetersizliğini eleştirdi.

“Bu, doğa değil, yönetim felaketi” diyen Sarıbal, 2018-2024 arasında yanan orman alanının 8 bin hektardan 34 bin hektara çıktığını, 38 milyon metrekare orman alanının orman dışına çıkarıldığını söyledi.