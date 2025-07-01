CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de Zeytin Kanunu tasarısıyla ilgili yaptığı konuşmada, zeytin ağacının barış, bereket ve kültürün simgesi olduğunu vurgulayarak, “Atatürk’ün Zeytin Kanunu’na dokunmayın” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de görüşülen Zeytin Kanunu tasarısına ilişkin yaptığı konuşmada, zeytin ağacının barışın, bilgeliğin ve umudun simgesi olduğunu belirterek, bu değerli varlığın korunması gerektiğini vurguladı.

CHP'li Yontar, zeytinin suyun kıt, toprağın zorlu olduğu Akdeniz ikliminde bile yaşamı ve bereketi yeşerten, gövdesinden ve köklerinden yeniden doğabilen müstesna bir varlık olduğunu belirterek, "Tarihin, dinlerin ve edebiyatın ortak hafızasında kutsal addedilen zeytin, Anadolu insanının binlerce yıllık yoldaşı, geçim kapısı ve yaşam damarıdır” dedi.

Zeytinliklerin kömür, taş ocakları veya madenler uğruna feda edilmesinin yalnızca doğaya değil, medeniyete, kültüre, hafızaya, barışa ve geleceğe ihanet olduğunu vurgulayan Yontar, Nazım Hikmet’in dizelerini anımsatarak, “Öylesine ciddiye alacaksınız ki yaşamayı / Yetmişinde bile, mesela zeytin dikeceksin / Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil / Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, yaşamak yanı ağır bastığından” dedi.

Yontar, konuşmasını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkardığı Zeytin Kanunu’na sahip çıkılması çağrısıyla “Atatürk’ün Zeytin Kanunu’na dokunmayın. Zeytinliklerimizi koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım" sözleriyle noktaladı.