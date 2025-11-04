İzmit Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında konuşan CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, Gebze'deki bina çökmesiyle ilgili AKP'li meclis üyelerini eleştirerek, 'Empatiyi belediye başkanlarına değil, yaşamını yitiren vatandaşlara yapın' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında gündeme damga vuran bir konuşma yaptı. Gebze'de yaşanan bina çökmesinde dört vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Küçükkaya, AK Partili meclis üyelerinin olaya yaklaşımını eleştirerek, 'Darıca'da doğalgazdan insan öldü, Gebze'de bina çöktü insanlar öldü. Bunlar deprem gibi doğal afetler sonucu yaşanmadı. Allah aşkına, belediye başkanlarına gösterdiğiniz empatiyi keşke ölen dört vatandaşımıza ve yetim kalan kız çocuğuna da gösterseydiniz. Gebze'de çöken bina, her siyasi partinin başarısızlığıdır.' dedi.

'SİYASİLER KONUŞMAYACAK DA KİM KONUŞACAK?'

Küçükkaya, olayla ilgili siyaset yapılmasını eleştirenlere de tepki gösterdi:

'Belediye başkanımız İzmit'teki durakları tek tek anlattı, siz ise 'Metroya karşısınız' diyerek geçiştirdiniz. Antalya'da teleferik kazasında bir kişi öldü diye Belediye Başkanı hapse atıldı. Sizde eksik olan şey adalet duygusudur. Eğer bu olay CHP'li bir belediyede yaşansaydı, Belediye Başkanı ve ilgili müdürler en ağır şekilde cezalandırılırdı. Biz kimsenin cezalandırılmasını istemiyoruz, ama bu ülkede yaşanan ölümleri siyasiler konuşmayacak da kim konuşacak? Bu konularda siyaset yapılmayacaksa hangi konuda yapılacak?'

Küçükkaya, vatandaşların yaşadığı acıya dikkat çekerek, 'Mesele vatandaşın ölmesidir. 622 kişi bir binaya odaklandı ama insanlar enkazdan çıkartılamadı. Yoğurt kaseleriyle enkaza müdahale edildi. Bu çok mu normal? Ölümlerin üstünü 'normal' diyerek kapatamazsınız. Empatiyi vatandaşa yapacaksınız, belediye başkanına değil.' diye konuştu.