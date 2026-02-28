CHP Ankara Kadın Kolları Başkanı Av. Ayça Çağlar, Ankara İl Örgütü tarafından düzenlenen iftar programına ilişkin değerlendirmede bulundu. Çağlar, partililerin ve yerel yöneticilerin aynı sofrada bir araya gelmesinin dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Ankara Kadın Kolları Başkanı Av. Ayça Çağlar, iftar programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki dönem parti yöneticileri, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri ile belediye başkanlarının bir araya geldiğini belirtti. Çağlar, 'Ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofrayı paylaşmak, örgüt dayanışmamızı daha da pekiştirmiştir.' ifadelerini kullandı.



DAYANIŞMA VE BİRLİK VURGUSU



CHP Ankara Kadın Kolları Başkanı Av. Ayça Çağlar, buluşmaya ev sahipliği yapan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür etti. Çağlar, 'Bu güzel organizasyonda emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Çağlar, Ankara örgütünün kadınların eşitlik ve adalet mücadelesinde kararlılıkla yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.