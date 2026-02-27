AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 28 Şubat sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, vesayetçi anlayışın tarihe gömüldüğünü belirterek, 'Türkiye eski Türkiye değil' dedi.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 28 Şubat'ta millet iradesinin ve inanç özgürlüğünün hedef alındığını söyledi.

'İrtica tehdidi' söylemiyle korku ortamı oluşturulduğunu savunan Gözgeç, Batı Çalışma Grubu uygulamaları, katsayı düzenlemesi ve başörtüsü yasakları üzerinden eleştirilerde bulundu. Başörtülü kadınların eğitim ve çalışma hayatından dışlandığını ifade eden Gözgeç, öğrencilerin üniversite kapılarında mağdur edildiğini, kamu çalışanlarının mesleklerinden uzaklaştırıldığını dile getirdi.

Gözgeç, 2008'de üniversitelerde başörtüsü serbestisine yönelik anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesine götürülmesini ve dönemin siyasi tartışmalarını da hatırlattı.

28 Şubat sürecinin izlerinin zaman zaman gün yüzüne çıktığını savunan Gözgeç, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e yönelik söylemleri de bu çerçevede değerlendirdi.

Kadınların bugün eğitimden siyasete her alanda özgürce yer alabildiğini belirten Gözgeç, bu sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen düzenlemelerle mümkün olduğunu söyledi.

Ramazan ayına da değinen Gözgeç, okullarda Ramazan'ın ruhunun yaşatılmasına yönelik çalışmalardan dolayı Yusuf Tekin ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Ramazan kutlamalarına yönelik eleştirileri 'yasakçı zihniyetin yansıması' olarak nitelendirdi. Gözgeç, açıklamasını 'Darbelerle ve vesayetle sonuç alma dönemi kapanmıştır. AK Parti olarak millet iradesini egemen kılma mücadelemizi sürdürüyoruz' sözleriyle tamamladı