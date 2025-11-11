CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisine yönelik iddianameyi 'hukuki değil, tamamen siyasi' olarak nitelendirerek, amacın Cumhuriyet Halk Partisi'ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemek olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Mart'ta ülke gündemine gelen gelişmeleri 'sivil darbe' olarak nitelendirdi.

Darbenin bu kez tank veya postalla değil, yargı cübbeleriyle yapıldığını belirten Özel, 'Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, rakiplerini hapse atarak Türkiye'yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürükledi' dedi. Partisine yönelik iddianameyi eleştiren Özel, 'Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi CHP'yi durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir' ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimin İBB'ye yönelik bir soruşturma olmadığını gösterdiğini vurguladı.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1988258785438101775

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçmişte partinin 12 Eylül döneminde kapatılmak istendiğini anımsattığı paylaşımında, 'Partimizi milletimizle birlikte yeniden açtık. Bugün de millete güvenmekten vazgeçmeyeceğiz. Atatürk'ün partisi milletimize emanettir' ifadelerini kullandı.