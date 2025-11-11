MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atatürk'ü rahmet ve minnetle anan Bahçeli, 'Cumhur İttifakı milletin, devletin ve istikbalin kaderidir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, konuşmasının başında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve hürmetle andı.

Atatürk'ün Türk milletinin istiklal ve hürriyet mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayan Bahçeli, Kocaeli Valiliği ve Müftülüğü'nün camilerde Mevlid-i Şerif okutma kararını takdirle karşıladığını belirterek, 'Allah kabul ve makbul etsin. Hem valimizi hem müftümüzü gönülden tebrik ediyorum.' dedi.

Atatürk'e yönelik eleştirileri sert bir dille kınayan Bahçeli, 'Vefatının üzerinden 87 yıl geçmiş olmasına rağmen haksız ve hayasız saldırılara maruz kalan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yok sayıldıkça çoğalacak, saldırıya uğradıkça milli gönüllerde çağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN İSTİKBAL GÜVENCESİDİR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset anlayışının 'millet iradesi' üzerine kurulu olduğunu belirterek, 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın kaderi, milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir.' dedi. Bahçeli, 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleriyle 'Derdin Derdimizdir' temalı toplantılar kapsamında 81 il, 710 ilçe ve 4 bin 836 program gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Bahçeli, 'Çalışacağız, azmedeceğiz, sabredeceğiz ve mutlaka başaracağız. Yeni yüzyılı Türkiye'nin ve Türk milletinin yüzyılı yapacağız.' diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği için stratejik bir birliktelik olduğunu vurgulayan Bahçeli, 'Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Bu kader Levh-i Mahfuz'da belirlenmiştir.' sözleriyle ittifaka olan bağlılığını yineledi.

GAZZE VE TERÖR MESAJI

Gazze'de yaşanan insani drama da değinen Bahçeli, İsrail'in saldırılarını 'Siyonist vandallık' olarak nitelendirerek, kalıcı barış ve ateşkes çağrısında bulundu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz yeni yüzyılda en büyük kudretimiz olacaktır. Biz hayalin değil, kutlu hedeflerin peşindeyiz. Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek.' dedi. Bahçeli konuşmasını, 'Yeni yüzyılı Türk milletinin yüzyılı yapacağız' sözleriyle tamamladı.