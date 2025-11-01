Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Merkez İlçe Başkanı Birtan Özgün Takmaz, İl Başkanı Hasan Karaca, Parti Meclisi Üyesi ve Milletvekili H. Yalım Halıcı, il ve ilçe yöneticileri, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Korkmaz, kadın üyeler, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte Matbaacılar Caddesi esnafını ziyaret etti.

ISPARTA (İGFA) - Başkan Takmaz, gün boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bugün, Matbaacılar Caddesi'nde esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek taleplerini, beklentilerini ve önerilerini yerinde dinledik. Halkımızın sesine kulak veriyor, çözüm için sahada olmaya devam ediyoruz. Isparta'nın her köşesinde partimizin gücünü ve halkımıza olan bağlılığımızı hissettirmeye kararlıyız.'



'BÜYÜK İLGİ BİZE GÜÇ VERDİ'

Ziyaretler boyunca vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Takmaz, 'Hem esnafımızdan hem vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi ve samimiyet bizleri son derece mutlu etti. Bu ilgi, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir. Halkımızın sorunlarını çözmek ve daha yaşanabilir bir Isparta için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.



Başkan Birtan Özgün Takmaz, açıklamasını 'Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman halkın içinde, halkın yanında olmaya devam edeceğiz.' sözleriyle tamamladı.