BURSA (İGFA) - CHP Mudanya İlçe Başkanlığı, Mudanya'da Tüm Emekliler Sendikası İlçe Temsilciliği ile birlikte İnönü Bulvarı'nda BUDO İskelesi'nden Kanal Durağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Kanal durağındaki Atatürk Parkı'nda emeklilerle birlikte basın açıklaması yapan CHP Mudanya İlçe Başkanı Seda Bozdağ Güzelkaya, yoksulluk sınırının 98 bin liraya, açlık sınırının ise 30 bin liraya ulaştığını anımsatarak, yıllarca ülkeye hizmet etmiş ve belirli bir yaşa gelmiş emeklilerin bu koşullarda yaşamaya mahkûm edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Başkan Bozdağ Güzelkaya, 'Bu güzel memlekete yıllarca emek vermiş yurttaşlarımızı açlığa mahkûm ettirmeyeceğiz' dedi.

Bugün olduğu gibi yarın da alanlarda olacaklarını vurgulayan Başkan Bozdağ Güzelkaya, yurttaşına değer vermediğini savunduğu mevcut yönetim anlayışına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir gelir ve sosyal güvence talebinin takipçisi olmak üzere meydanlarda ve pazarlarda olmaya devam edeceklerini kaydetti.