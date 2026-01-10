AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını kullanarak siyaset ve bürokraside çıkar sağlayan çevrelere sert sözlerle yüklendi.

ANKARA (İGFA) - AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin bazı çevreler tarafından siyasi ve bürokratik çıkar aracı haline getirildiğini belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bereket, Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca temsil ettiği duruşun ve emanet bilincinin bugün istismar edildiğini savundu.



Bereket açıklamasında, Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının makam ve itibar devşirmek için kullanılmasını eleştirerek, bu yaklaşımın onun ahlaki ve siyasi mirasıyla bağdaşmadığını vurguladı. 'Hayatını milletine ve inandığı değerlere adamış bir ismin, kişisel kariyer hesaplarının anahtarına dönüştürülmesi kabul edilemez' diyen Bereket, emanet bilincine dikkat çekti.



AKSAÇLILAR'ın, Yazıcıoğlu'nun hatırasını herhangi bir çıkar gözetmeden yaşattığını ifade eden Bereket, onun adını söylemenin yeterli olmadığını, asıl olanın duruşunu ve mücadelesini yaşatmak olduğunu kaydetti. Yazıcıoğlu'nun mirasının törenlerde ya da siyasi söylemlerde kullanılacak bir sembol olmadığını dile getiren Bereket, bu ismi istismar edenlerin milletin vicdanında karşılık bulamayacağını belirtti.



Açıklamasının sonunda Bereket, AKSAÇLILAR olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının ve davasının istismar edilmesine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, 'Bu dava makamla değil, duruşla taşınır' mesajını verdi.