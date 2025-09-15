CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmayı 24 Ekim 2025 Cuma gününe erteledi.ANKARA (İGFA) - Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, kurultayların "mutlak butlan" ile iptali ve mevcut yönetimin görevden alınması talebi ele alındı.

Duruşmada CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile davacı vekili Onur Yusuf Üregen hazır bulundu. Mahkeme, ceza yargılaması ve görevsizlik itirazlarının sonuçlarını bekleyerek davayı 24 Ekim'e erteledi.

Hatırlanacağı gibi dava, Hatay Büyükşehir eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin "usulsüzlük" iddialarıyla açtığ ayrı davaların birleştirilmesiyle ilerliyor.

CHP yönetimi ise, kararın temyiz aşamalarının 2 yıl sürebileceğini belirterek, olağan kurultay sürecini hızlandırmayı planlıyor.