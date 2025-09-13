Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 72 adreste arama yapıldığı öğrenilirken; hakkında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu.
CHP’li belediyeler, Saray’ın hedefinde olmayı devam ediyor. Son operasyon, bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’ne yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
72 ADRESTE ARAMA YAPILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile gözaltı kararı verilen isimlere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU
Son olarak, haklarında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li 8 Meclis üyesi var.
İşte o liste...
- Hasan MUTLU
- Bilgehan YAĞCI
- Atilla ÖZEN
- Hakan BAŞ
- Lütfi KADIOĞULLARI
- Gündüz KALKAN
- Emre ŞAHİN
- Mahmut KILIÇ
- Hakan SARIKAYDIN
- Çetin KOÇ
- Arzu DOYRAN
- Abdulkadir ÇELİK
- Halil İbrahim İLTER
- Dilber SARITAŞ
- Şener KARAMAN
- Mustafa BÜYÜKBAYRAK
- Emin SÖNMEZ
- Kadir KURT
- İlhan AKBAYIR
- Serkan SATILMIŞ
- Rıdvan ÖZTÜRK
- Ahmet TUFAN
- Fidan YETİM
- Ayhan MUTLU
- Hacı SUBAŞI
- Mustafa Safa RÜZGAROĞLU
- Reşat YANGEL
- Erdem BÜYÜKDERE
- Rıza CAYUŞOĞLU
- Orhan KURTBAY
- Yasin SÖNMEZ
- Özer KURTOĞLU
- Çağla KONAT
- Oğulcan KONAT
- Özlem TUT (Aranıyor)
- Öztürk HOCAOĞLU (Aranıyor)
- Ersin BİLAL
- Kadri YETİŞMİŞ (Aranıyor)
- Melek TOPAL (Aranıyor)
- Altan YANGEL (Aranıyor)
- Aslan BULUT (Aranıyor)
- Tugay Onur YETİŞMİŞ (Aranıyor)
- Özkan KANBAY (Aranıyor)
- Deniz UYKAN
- Mustafa Onur ÖNCÜ
- Dilek ÖZYURT (İl dışında)
İKİ MECLİS ÜYESİ CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Bayrampaşa Belediye'sinin CHP'li Meclisi Üyeleri Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker, bir süre önce Başkan Hasan Mutlu’yu yolsuzlukla suçlayarak istifa etmişti.
Başkan Hasan Mutlu ise istifa eden iki kişinin kaçak kafelerinin olduğunu belediye ekiplerinin kaçak kafelere işlem yaptığını birini yıktıklarını, meclis üyelerinin bu yüzden istifa ettiklerini açıklamıştı. İki ismin istifası sonrası Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımında CHP ile AKP arasındaki 5 Meclis üyesi farkı 3'e inmişti.
CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, CHP’den istifa eden Bayrampaşa Belediye Meclisi Üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu’nun önceden disipline verildiğini duyurmuştu. CHP'li Çam, şunları söylemişti:
"Bu meclis üyelerimizin bir süredir partimizi ve belediye başkanımızı yıpratmaya yönelik girişimleri olmuş, bununla ilgili belediye başkanımız suç duyurusunda bulunmuştur. Henüz bu süreç tamamlanmadan yapılan bu istifalar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişim olup hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Partimiz kişisel hırslarını ve menfaatlerini örgütümüzün ortak hedeflerinin önüne koyan hiçbir anlayışa geçit vermeyecektir. Şunu hatırlatmak isteriz; ilgili şahıslar o koltuklarda kişisel başarılarıyla değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aldığı oylar sayesinde oturmaktadır. Bu nedenle etik ve siyasi sorumluluk gereği meclis üyeliğinden de istifa etmeleri temsil ettikleri iradeye duyulan saygının bir gereğidir."