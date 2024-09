Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Meydanına giriş izni verilmeyen traktörler, CHP Keşan İlçe Başkanının önderliğinde meydana girdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığının düzenlediği Keşan Ziraat Odası ve SOL Parti ile STK (Sivil Toplum Kuruluşu)’ların destek verdiği ‘Büyük Çiftçi Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

Yürüyüşe CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, yönetim kurulu üyeleri, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan, önceki dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Turgut Özgüç, CHP İpsala İlçe Başkanı Mıstık Ak, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne İl Genel Meclisinin Keşan, İpsala üyeleri, CHP Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Keşan Belediye Meclis üyeleri, CHP Keşan İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları, çiftçiler katıldı.

CUMHURİYET MEYDANINA GİRİŞ İZNİ VERİLMEYEN TRAKTÖRLER, CUMHURİYET MEYDANINA GİRDİ

Traktörlerin Keşan Kent Müzesinden Cumhuriyet Meydanına girilmesine izin verilmemesi üzerine Büyük Çiftçi Yürüyüşü, Keşan Kent Müzesi önünden 19 Kasım Caddesi üzerinden Yeni Mahalle’deki KYK (Kredi Yurtlar Kurumu)’da bulunan traktörlere doğru gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından traktörler Ali Kale İlköğretim okulundan Karayolları istikametinden çarşıya doğru yol aldı. İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın bulunduğu traktörü takip eden traktörler Anafartalar Caddesi üzerinden, Çifte Yel Değirmeni Sokak, Önder Caddesi, Tekel Meydanı, İnönü Caddesi istikametinden traktörlere izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı’na gelerek Büyük Çiftçi Yürüyüşünü burada sonlandırdı.

CUMHURİYET MEYDANINA GİREN TRAKTÖRLERİN PLAKALARI POLİS TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINDI

Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda açıklamada bulunan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, şunları kaydetti:

“Daha önce duyurusunu yaptığımız Büyük Çiftçi Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Sabah saatlerinde Keşan Kaymakamlığından ve Edirne Valiliğinden yürüyüş için belirttiğimiz güzergaha izin verilmedi. Bizde traktörlerimiz toplanma alanı olan Yeni Mahalle’ye doğru yürüdük. Basın Açıklamamızı orada gerçekleştirdik. Ardından çiftçilerimizin büyük isteği doğrultusunda, tabiiki de haklı gerekçeleri var. Zor günler geçiriyorlar. Türkiye’de çiftçilik yapmak yürek istiyor. Onların seslerine kulak verdik ve traktörlerle Keşan şehir merkezinde geçiş gerçekleştirdik. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı herkesten özür dileriz. Haksızlığa uğrayan kim olursa olsun; ideolojisi, siyasi görüşü fark etmeksizin onun karşısında duran parti Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.İdeolojisi ne olursa olsun. Burada polisimizin traktörlerin plakalarını çektiğini gördük. Umarız traktörle gelen çiftçilerimize cezai işlem uygulanmaz. Çünkü zaten Türkiye’de çiftçilik yapmak zor bir de burada onlara ceza yazarak onları bir kere daha cezalandırılmamalıdır.”

ÇAKIR: ‘KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR’ DİYE HAYKIRAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E BİN SELAM OLSUN

Yeni Mahalle’de traktörlerin toplanma noktasında gelindiğinde İlçe Başkanı Anıl Çakır, Büyük Çiftçi Yürüyüşü’ne gelenleri selamlayarak şunları söyledi: “Selam olsun üretenlere, selam olsun bir parça toprağa can verenlere selam olsun karda kışta yağmurda çamurda sıcağın altında üretmekten vazgeçmeyenlere… Selam olsun bu topraklariçin can alan, can verenlere…Selam olsun bu güzel ülkeyi kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran ‘Köylü milletin efendisidir’ diye haykıran Mustafa Kemal Atatürk’e bin selam olsun… Bugün burada sesimizi haykırmak için toplandık. Bugün burada partisi, siyasi görüşü, ideolojisi ne olursa olsun yalnızca Türk çiftçisinin derdini haykırmak için bir araya geldik. Bugün burada Keşan, Edirne, Uzunköprü, İpsala, Enez, Malkara bütün köylerin temsilcileri var. Ziraat odalarımız, ilçe başkanlarımız, siyasi parti temsilcileri var. İl Genel meclisi başkanımız ve üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz var.”

TÜRK ÇİFTÇİSİNE DE AYNI DESTEĞİ VERİN. BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ.

Çiftçinin zor durumda olduğunu hatırlatan İlçe Başkanı Çakır, konuşmasına şöyle devam etti: “Çiftçimiz zor durumda çiftçimiz hakkını alamıyor yıllardır her sene emek veriyor, çabalıyor ama yine hakkını alamıyor.Bakın pazartesi günü okullar başlayacak çocuklar babasının eline bakıyor.Çocuklar okula gelecek çantayı nasıl alacak anne babası?Ayakkabısını nasıl alacak? Defter, kitap nasıl alacak?Çocuklar üniversiteye gidecekler kalacak yurtları yok. Çiftçi evladına ev kiralayacak parası yok. Tek umudu mahsulüydü. Önce buğdayda hayal kırıklığına uğradı. Ardından ayçiçeğinde hayal kırıklığına uğradı ama kendisine sahip çıkan arkasında duran kimseyi bulamadı.Kuraklık yaşıyoruz. Ama onun karşılığında çiftçimiz destek alamıyor.Bakın kendi çiftçisine vermedikleri parayı Rus çiftçisine, Ukrayna çiftçisine verecekler. Biz çok bir şey istemiyoruz.Onlara ne veriyorsanız, Türk çiftçisine de aynı desteği verin. Başka bir şey istemiyoruz.”

ASIL BEKA SORUNU TÜRK TARIMIDIR

Asıl beka sorunun Türk tarımı olduğunu dile getiren CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Hani diyorlar ya beka sorunu, beka sorunu, asıl beka sorunu Türk tarımıdır. Türk çiftçisine hakkını vermezseniz asıl beka sorunu budur. Türk tarımı, Türk çiftçiliği milli savunma kadar, milli eğitim, sağlık kadar önelidir. Bakın topraklarımızın her tarafında bereket fışkırıyor. Ama dünyada Türk çiftçisi kadar hakkını alamayan başka hiç kimse yok. Kara kara düşünüyorlar topraklarımız boş kalıyor. Seneye nasıl ekeceğiz diye kara kara düşünüyoruz bunlar bizi bu hale getirdi. ‘Artık yeter’ diyoruz. ‘Artık susun, artık söz sırası çiftçinin, çiftçinin, çiftçinin’ diyoruz. Bunların sorumlusu 3 Kasım 2002’den beri bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, bunların sorumlusu kendileri zevki sefa içerisinde yaşarken çiftçiyi üç kuruşa muhtaç edenler, ne olursa olsun çiftinin sesini haykırmaya devam edeceğiz. Aramızda çok kıymetli temsilcilerimiz var, ziraat odası başkanımız burada şükranlarımı sunuyorum ziraat odası başkanlarımıza, vekillerimiz burada, geçmiş dönem vekilimiz burada onlara söz hakkı vermek istiyorum.”

Daha sonra Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, söz aldı. Şen, şunları söyledi: “Yıllardan beri söylediğimiz gibi çiftçinin sesini duymak zorundalar, bunun ateşi sürekli bir şekilde devam ediyor. Ne kadar izin vermeseler de çiftçileri istekli görüyoruz. Geçen Pazar günü Genel Başkanımız Edirne’ye geldiğinde bunları hep dile getirdi. Çiftçiler sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Buradan görüyorum genellikle yaşlandık. Yaşlı çiftçilerimiz var ama biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Arkamızdaki güç sizler olduğunuz sürece bu iş aynı şekilde devam edecektir. İlginize teşekkür ediyoruz.”

GAYTANCIOĞLU: “AYÇİÇEĞİ HASADI YAPIYORUZ AMA KAHIR BİÇİYORUZ”

CHP Edirne önceki dönem Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, tarlada olması gereken traktörlerin eylem için Keşan’da bulunduğuna dikkat çekerek, “Ayçiçeği hasadı yapıyoruz ama kahır biçiyoruz. Üretici alın terinin karşılığını alamıyor. Neden çiftçimiz kendiliğinden sokağa çıkıyor? Çünkü haklı bir mücadelesi var. Buradaki pankartları okursanız çiftçinin ne kadar zor durumda olduğunu görürsünüz. 2 tane savaşan ülkeden ithalat yapıyoruz. Bu ülkelerin enflasyonları yüzde 5’in altında. Biz bu ülkelerden ayçiçeği, mısır, buğday ithal ediyoruz. Çiftçilerimize dekar bazında kuraklık desteği verin dedik. Verin ki bu çiftçi gelecek yıl yine üretim yapabilsin. Bu çiftçi; Atatürk’ün ‘Köyü milletin efendisidir’ dediği çiftçilerimiz. Ancak çiftçi artı efendi olarak köyünden çıkıp eylem yapıyor. Bu eylemlere devam etmemiz gerekli.”dedi.

Programa destek veren siyasi partilerden SOL Parti Keşan İlçe Başkanlığı adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Karagöz, satılan şeker fabrikalarının, kâğıt fabrikalarının ve tüm KİT’lerin geri alınarak kamulaştırılması gerektiğini belirtti.

Daha sonra söz alan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün ise çiftçilerin Türkiye’ye gelen 60 milyon turisti, 15 milyon düzensiz göçmeni beslemek için yağmur, çamur, sıcak demeden çalıştığını ifade ederek, “Bıçak kemiğe dayanmış durumda. Sadece 22 yılda 160 milyar dolar, yani 5 trilyon 550 milyar TL ithalata harcandı. Böyle giderse hükümet sesimizi duymazsa bu rakamlar daha da aşağı inecek ve çiftçi Ayçiçek üretiminden vazgeçecek. Dolayısıyla buradan sesleniyoruz; çiftçinin sesini artık duyun ve çiftçiye ton bazında değil, dekar basında kuraklık desteğini verin.”dedi.

Programın devamında üreticiler söz aldı.

Enezli üretici Vedat Topaloğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar’ı da eleştirerek, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı değişmeden çiftçinin kaderi değişmez. Ben arıcılık yapıyorum. Aldığım şeker bin 600 TL olmuş. Şeker fabrikalarını kapatılmadan önce kamyoncusundan tarlada uğraşana kadar herkes bu işten geçim sağlıyordu.” dedi.

GÖKÇEN: “MALİYETLERİMİZ 2-3 KAT ARTTI”

Keşan’da çiftçilik yaptığını söyleyen 24 yaşındaki Oğuz Kağan Gökçen de, “Daha 24 yaşımda, özellikle son 3 yıldan beri bu işten bıktım. Yapamıyoruz. Maliyetlerin altından kalkamıyoruz. Domates, biber fiyatları yerlerde. Geçen sene sattığımız ürünleri bu yıl yarı parasına satabiliyoruz. Ancak, maliyetlerimiz 2-3 kat arttı. Ağustos sonu ödeme yapacağız dediğimiz yerlere ödemelerimizi yapamıyoruz. Bankalar ödeme bekliyor. İş artık çıkmaza girmeye başladı. Çiftçiler olarak çok mağduruz. Ben genç bir çiftçi olarak işin içinden çıkamıyorum. İyi ki böyle bir eylem yapıldı. Ama çiftçilerimiz için bu sene son diye düşünüyorum. Umarım devam edebiliriz.”