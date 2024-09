Düzce İli Yığılca ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi karalandı.Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Yığılca'dan Düzce istikametine gitmekte olan T.T. idaresindeki tarım aracı Yığılca Dutlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın etkisiyle savrulan şoför T.T. İle tarım aracında bulunan T.T., E.T., A.T., U.T., A.T. ve B.T. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi ve Düzce üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.