TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nın 18'inci toplantısında İmralı ile görüşme tartışması siyasi gerilimi artırdı. Komisyonda İmralı'da Öcalan'la görüşme önerisine AK Parti, MHP ve DEM Parti destek verirken; CHP, kapalı oturum kararının ardından toplantıdan ayrıldı ve İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP, İmralı'ya gidilecek olası bir komisyona üye vermeyeceklerini duyurdu.

CHP, meselenin şeffaf biçimde Meclis çatısı altında ele alınması gerektiğini vurguladığ azılı açıklamada, 'Partimiz bu ülkeye barışı da demokrasi ve adaleti de getirecek iradeye sahiptir!' denildi.

Açıklamada, kayyum uygulamaları, siyasi davalar, uzun tutukluluklar ve demokratik siyasetin önünün açılmaması eleştirildi.

CHP, toplumun beklentisinin bu sorunların çözümü olduğunu belirterek, 'Tüm mesele İmralı'ya gidip gitmeme tartışmasına sıkıştırılmak isteniyor. Bu kararın olmazsa olmaz olarak sunulmasına milletimizin rızası yoktur.' dedi. Yazılı açıklamada, yalnızca birkaç milletvekilinin İmralı'ya gönderilmesi yerine daha katılımcı ve teknolojik yöntemlerle sürecin yürütülebileceğini savundu.

İşte o açıklama: