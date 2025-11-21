İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 bütçe görüşmelerinde gençlerin ekonomik sıkıntılarından 10 Kasım'ın etkinlik takviminde yer almamasına kadar birçok konuda hükümeti hedef aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülürken söz alan İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, hem gençlik politikalarının yetersizliğini hem de bakanlığın uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Yaklaşık 300 milyar 302 milyon TL olarak belirlenen bütçenin merkezi yönetim içindeki payının yüzde 1,59 olduğunu vurgulayan Akalın, genç nüfusu hızla azalan Türkiye'de gençlik politikalarının giderek geri plana itildiğini söyledi. '1950'de yüzde 20,8 olan genç nüfus oranı bugün yüzde 14,9'a düştü' diyen Akalın, '2080'de yüzde 8,8'e inecek. Böyle bir tabloda gençliğe ayrılan bütçenin artması gerekirken azalması kabul edilemez' dedi.

'KYK BURSU 93 DÖNERDEN 13 DÖNERE DÜŞTÜ'

Gençlerin ekonomik koşullarının her geçen yıl ağırlaştığını belirten Akalın, alım gücündeki çöküşü çarpıcı bir örnekle anlatarak, '2013'te bir KYK bursuyla 93 döner alınırken bugün sadece 13 döner alınabiliyor. Cebindeki para bir öğün yemeğe yetmeyen gençten 'gez, keşfet' demek ne kadar gerçekçi?' diye sordu. Akalın, 2024'te 629 bin burs, 850 bin kredi verildiğini hatırlatarak, 'İhtiyaca karşılık destek değil borç veriliyor. Üstelik kredi borçlularına dair veriler kamuoyundan gizleniyor' dedi.

Akalın, Bakanlığın yıllık etkinlik takviminde 19 Mayıs, Sarıkamış ve Malazgirt gibi günlere yer verilirken 10 Kasım'ın bulunmadığını belirterek, 'Bu bir tesadüf mü, yoksa bilinçli bir tercih mi?' diye sordu. Uyuşturucu bağlantılı ölümlerin geçen yıl yüzde 42,3 arttığını, hayatını kaybedenlerin yüzde 37,5'inin 30 yaş altı olduğunu hatırlatan Akalın, bağımlılıkla mücadeleye ayrılan 59,4 milyon TL'lik bütçeyi 'sorumluluk boşluğu' olarak değerlendirdi.

'SORU ÖNERGELERİNİN YÜZDE 91'İ YANITSIZ'

Akalın, bakanlığın Meclis denetimine kapalı bir tutum sergilediğini söyleyerek, 28. Dönem'de yöneltilen 735 soru önergesinin yüzde 87'sinin hiç cevaplanmadığını ifade etti.

'Kendi Meclisine yanıt vermeyen bir yönetim gençlerin güvenini nasıl kazanacak?' dedi.

Gençlik projelerinin 2024'te hiç destek görmediğini, 2024 ve 2025'te psikososyal destek alanında sıfır faaliyet gerçekleştiğini söyleyen Akalın, 'Gençler yalnızlaşıyor, sosyal hayattan kopuyor. Bu ihmal kabul edilemez' dedi. Konuşmasını gençlere seslenerek tamamlayan Akalın, gençleri borçla değil fırsatla, belirsizlikle değil umutla buluşturulması gerektiğini söyledi.