CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında, Türkiye'nin ekonomik ve demokratik sorunlarına dikkat çekti. Günaydın, 'Artık değişim zamanı, dur deme zamanı' diyerek, Bursa'nın sanayi, tarım ve turizmdeki önemine rağmen reel sektörün büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise demokrasinin tehdit altında olduğunu belirterek, 19 Ekim'deki il kongresine katılım çağrısı yaptı.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Kayıhan Pala, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

YEŞİLTAŞ: 'DEMOKRASİ HİÇE SAYILIYOR'

İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, konuşmasında demokrasinin ciddi bir tehdit altında olduğunu söyledi.

'Milletin iradesi hiçe sayılıyor' diyen Yeşilta, 'Seçilmiş belediye başkanları, cumhurbaşkanı adayları hapse atılarak demokrasinin olmadığı gösteriliyor. 'Kimi seçerseniz seçin, ben istediğimi görevden alırım' anlayışı dayatılıyor.' dedi. CHP'nin parti içi demokrasiyi en iyi işleten parti olduğunu vurgulayan Başkan Yeşiltaş, 'Mahallelerde sandık koyarak ilçe kongrelerimizi tamamladık. 19 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük demokrasi şölenimize tüm halkımızı bekliyoruz' dedi.

GÜNAYDIN: 'TÜRKİYE ÜRETİM GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, Türkiye'nin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bursa'nın sanayisi, tarımı ve turizmiyle Türkiye'nin göz bebeği olduğunu duyuran Günaydın, 'Ancak reel sektör büyük sıkıntıda. İç talep daralıyor, dış rekabet gücümüz zayıflıyor. Otomotiv yan sanayi Fas'a, tekstil Mısır'a taşınıyor. 11 milyondan fazla işsiz var. Fabrikalar ülkeyi terk ederse işsizlik sorununa nasıl çözüm bulunacak?' diye konuştu.

Günaydın, TÜSİAD ve İstanbul Ticaret Odası gibi iş dünyası temsilcilerinin de ekonomik daralmadan şikâyetçi olduğunu aktararak, CHP'nin yükselen grafiğine dikkat çekti.

CHP olarak yüzde 22-23'ten, yüzde 35-41 bandına geldiklerini ifade eden Gökhan Günaydın, 'CHP açık ara Türkiye'nin birinci partisidir. Bizi durdurmanın tek yolu, vatandaşın rızasını kazanmaktır. Çelme takarak CHP'yi engelleyemezler.' dedi.

Partinin 102 yıllık geleneğine vurgu yapan Günaydın, 'Memleketin yüzde 70'i erken seçim istiyor. Sandık gelecek, siz gideceksiniz' diyerek iktidara seslendi.

Toplantı, CHP'nin Bursa'daki kongre hazırlıklarına ve erken seçim talebine güçlü bir vurguyla sona erdi.