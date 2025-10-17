CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Bursa'nın tekstil ve mobilya sektörlerinde ekonomik kriz var. Konkordatolar artıyor. Emekçiler işsiz kalırken iktidar pembe tablolar çiziyor. Üretimi canlandıracağız' dedi.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Bursa'nın temel üretim alanları olan tekstil ve mobilya sektörlerindeki ekonomik krize dikkat çekti.

CHP'li Altaca Kayışoğlu, son dönemde ardı ardına gelen konkordatoların Türkiye ekonomisinin çöküşünü gözler önüne serdiğini belirtti. Altaca Kayışoğlu, 'Üretimin kalbi olan Bursa, özellikle de mobilyanın başkenti İnegöl, iflaslarla sarsılıyor. Yıllarca ülke ekonomisine katma değer sağlayan sanayiciler, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının kurbanı oldu. Enflasyonun, enerji maliyetlerinin ve döviz baskısının altında ezilen işletmeler birer birer kepenk indiriyor' dedi.

'İKTİDAR PEMBE TABLO ÇİZİYOR, GERÇEK SOKAKTA'

Ekonomik krizin emekçiler üzerindeki yıkıcı etkilerine değinen Altaca Kayışoğlu, 'Binlerce emekçi işsiz kalırken, iktidar hâlâ pembe tablolar çizerek ülkenin refah içinde olduğunu iddia ediyor. Oysa gerçek, sokakta; işsiz kalanların, kapanan atölyelerin, boşalan fabrikaların sessiz çığlığında gizli' diye konuştu.

'Üretimden kopan her şehir, ülkenin geleceğinden koparılıyor' diyen Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 'Bursa'nın sanayi gücü her geçen gün erirken, iktidar bu sessiz çöküşü seyretmekle yetiniyor. Ama biz iktidar olduğumuzda, üretimi yeniden canlandıracak ve Bursa'yı tekrar ayağa kaldıracağız' ifadelerini kullandı.