Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu kurumlarında yürütülen tasarruf uygulamalarının yakından izlendiğini belirterek, 'Tasarruf tedbirleri bütçede etkisini göstermeye başladı, ancak süreci bırakmayacağız' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kamuda Tasarruf Genelgesi'ne ilişkin bir soru üzerine konuşan Yılmaz, sadece genelge yayımlamakla kalmadıklarını, aynı zamanda izleme, denetleme ve raporlama modeli kurduklarını vurguladı.

Kamudaki 257 idarenin tasarruf uygulamalarını yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, 'Bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığını tespit ettik ve sonuçları Cumhurbaşkanlığı'na gönderdik. Genelge kapsamındaki harcamaların, faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı son 10 yılın ortalaması olan yüzde 4,6'dan yüzde 3,1'e geriledi' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu düşüşün tasarruf tedbirlerinin etkisini gösterdiğini ifade ederek, 'Bu rakamlar bir etki oluştuğunu gösteriyor ama süreci bırakmamamız lazım. Takip etmeye devam edeceğiz' dedi.