Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde toplam 102 kilo 429 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.
Son operasyonlarda Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bakanlık, ele geçirilen uyuşturucunun Şemdinli ve Çaldıran ilçelerindeki Jandarma Komutanlıklarına teslim edildiğini duyurdu.
Açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.' ifadelerine yer verildi.