AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK'da sanal bahis ve kumar konusunun toplumsal yara haline geldiğini belirtti. Hukuksuz faaliyetlere karşı güçlü önlemler alınacağını vurgulayan Çelik, İsrail'in Somaliland'i tanımasını eleştirerek bölgede tehlike oluşturduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sanal bahis ve kumar ile ilgili MYK'ya bir sunum gerçekleştirdiğini belirterek, sanal bahis ve kumar meselesinin Türkiye'de toplumsal yaraya dönüştüğünü söyledi.

Vatandaşlardan çok sayıda şikâyet aldıklarını ifade eden Çelik, 'Medyaya yansıyan birçok dramı üzülerek takip ediyoruz. Ülkemize dönük bu sanal bahis ve kumar meselesi, bir operasyon olarak da kullanılıyor. Meselenin illegal tarafı, mafya yapılanmalarıyla bağlantısı ve kara para boyutuyla en güçlü şekilde mücadele edilecektir. Vatandaşlarımıza ve toplumumuza zarar veren bu yozlaşmayı engellemek için kapsamlı bir eylem planını tüm boyutlarıyla ele alıyoruz' diye konuştu.

Öte yandan İsrail'in bölgeyi tehlikeye atan işgalci, yayılmacı ve soykırımcı siyaseti, en son Somaliland'in tanınması girişimiyle uzak bölgelere de ulaşan karanlık sonuçlar doğurduğunun altını çizen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Somali'nin ayrılmaz bir parçası olan Somaliland'in İsrail tarafından gayrimeşru ve gayrihukuki tanınması, deniz ticareti ve bölge kontrolü üzerinden yürütülen daha büyük bir karanlık siyasetin ön gelişmesidir' dedi.