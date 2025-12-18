MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde ulaşım ve altyapı sorunlarını çözmek için önemli bir yatırım programı yürütüyor. Toplam bütçesi 300 milyon TL olan proje kapsamında, Datça Çevre Yolu başta olmak üzere ilçe genelinde yol, altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Datça Çevre Yolu'nda 91 milyon 112 bin TL'lik yatırımla başlatılan çalışmalar, 7 bin metrelik güzergâhta yağmursuyu altyapı imalatları, zemin iyileştirme uygulamaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemelerini kapsıyor. Eş zamanlı yürütülen çalışmalar sayesinde yol ve altyapı yatırımları hızla ilerliyor.

Datça Belediyesi ile imzalanan protokol doğrultusunda ilçedeki 15 bin metrelik muhtelif yolların mevcut asfalt tabakaları sökülüyor ve ardından sıcak asfalt serimi yapılıyor. Bu kapsamda toplamda 52 kilometrelik yol vatandaşların kullanımına sunulacak.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ise, '300 milyon TL'lik yatırım, Türkiye'nin ekonomik şartları düşünüldüğünde önemli bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımız çözüm odaklı yaklaşımıyla ilçemize değer katıyor. Yatırımın hayırlı olmasını diliyorum,' dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, 'Datça'mızın doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ile uyumlu şekilde, güvenli ve konforlu ulaşım sunacak yatırımları hayata geçiriyoruz. İl genelinde bugüne kadar 2 milyar 272 milyon TL'lik yol yatırımı ile hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırıyoruz. Küçükşehir-Büyükşehir ayrımı yapmadan Muğla'nın her noktasına eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz. Datça'ya yapılan yatırımın hayırlı olmasını diliyorum,' ifadelerini kullandı.