İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü çalışanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında saatler 9.05'i gösterdiği anda tüm çalışmalarına mola verdi. Görevlilerin yanı sıra Doğal Yaşam Parkı sakinleri de o an sessizliğe büründü.

İZMİR (İGFA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı'nda da törenle anıldı.

Saatler 9.05'i gösterdiğinde, parkın her köşesinde derin bir sessizlik hâkim oldu. Ziyaretçiler, çalışanlar ve çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulundu.

Çalan siren sesleriyle birlikte, park derin bir sessizliğe büründü.