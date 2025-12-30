Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca ilçe genelinde birçok noktada üstyapı çalışması gerçekleştirdi. Yapılan imalatlarla birlikte, Çayırova'da yol ve yaya konforu bir üst noktaya çıkarıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'nın birçok noktasında, yaya ve araç güvenliğini yükseltmek amacıyla yaz-kış demeden çalışma gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca hummalı bir efor sergiledi.

Çayırovalı ilçe sakinlerinin ulaşım kalitesini artırmak için ilçenin her köşesinde çalışma gerçekleştiren ekipler, yol ve yaya güvenliğini bir üst seviyeye yükseltti. 2025 yılı boyunca ilçedeki her mahalleye hizmet götüren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bağlamda binder tipi asfalt serimi, aşınma tipi asfalt serimi, asfalt yama, PMT serimi, parke taşı kaplama, kilit taşı, bordür dizimi, demir korkuluk imalatı ve yağmur suyu ızgarası montajı çalışmaları yaptı.

4 BİN 500 TON BİNDER TİPİ ASFALT SERİMİ

2025 yılı boyunca Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılı boyunca serilen binder tipi asfalt miktarı 4 bin 500 ton olurken, aşınma tipi asfalt miktarı 4 bin 500 ton, yamada kullanılan asfalt miktarı 9 bin 150 ton, yol yüzeyine yapılan PMT serim miktarı 2 bin ton, parke taşı kaplama 10 bin metrekare, kilit taşı kaplama 6 bin 100 metrekare, bordür dizimi 6 bin metre, demir korkuluk toplamı bin 500 kilogram ve yağmur suyu ızgarası da 50 adet oldu.

Bununla birlikte Çayırova genelinde 3 mahallede İSU ekipleri tarafından da altyapı çalışmaları yapıldı. Atatürk Mahallesi genelinde, Şekerpınar'da ve Özgürlük Mahallesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında ilçenin altyapısı da güçlendirildi. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, yıl boyunca yapılan çalışmaların 2026'da artarak devam edeceği belirtildi.