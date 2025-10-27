Kültür Şehri Çayırova'da bir gelenek haline gelen ve bu yıl altıncısı düzenlenen Çayırova Kitap Günleri, gerçekleşen açılış programıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılış töreninde konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Birbirinden değerli yazarlarımız, söyleşiler ve imza günleriyle okurlarımıza kültür dolu bir hafta yaşatacak' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da bir gelenek haline gelen ve düzenlendiği günden bu yana on binlerce Çayırovalıyı ağırlayan Çayırova Kitap Günleri, bu yıl altıncı kez kapılarını açtı.

On binlerce kitabın, onlarca yazarın ve birçok söyleşi ile imza gününün Çayırovalı okurlarla buluşacağı etkinliğin açılış programı, bugün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

6. Çayırova Kitap Günleri'nin açılış programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, siyasi parti ilçe temsilcileri, meclis üyeleri, kent protokolü ve ilçe sakinleri katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri'nde görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik dinletisiyle devam edildi.

'ALTINCISINI DÜZENLEMEK İÇİN BİR ARADAYIZ'

Daha sonrasında kürsüden açılış programına katılım sağlayanlara hitap eden Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; 'Şehrimizin ve ilçemizin kimlik kazanması için birçok yatırım yaparken, halkımızın, vatandaşlarımızın, özellikle çocuklarımızın yaşadığı bu şehirde, istedikleri hizmet almak noktasında talep ettikleri birçok hususu yapmamız gerekiyordu. 2019 yılında göreve geldiğimizde ilkini gerçekleştirdiğimiz kitap günlerinin altıncısını düzenlemek için bir aradayız.

Kitabın bizim için ayrı önemi var. İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensuplarıyız. 51 ulusal ölçekli, 58 yerel ölçekli toplamda 109 yazarımızı, 50'den fazla yayıneviyle, on binlerce kitabımızı ilçe sakinlerimizle buluşturacağız. Her sene artan katılımla vatandaşlarımızın Çayırova Kitap Günleri'ne katılım sağladığını gördük. Dolu dolu bir kitap günleri etkinliğinin ilk günündeyiz. Birbirinden değerli yazarlarımız, söyleşiler ve imza günleriyle okurlarımıza kültür dolu bir hafta yaşatacak.'

'İNSANLARI MUTLU EDEN BİR ÇALIŞMA'

Başkan Çiftçi'nin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal, 'Bir ilçenin gelişmesinde yollar, köprüler, altyapı çalışmaları önemli ancak insanları daha mutlu eden şeyler bu çalışmalardır. Bu yüzden de kitap günlerimizi çok önemsiyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu ortamlarda yazarları ve kitapları tanıyarak okumanın ve eğitimin kıymetini anlıyorlar' dedi.

Kaymakam Önal'ın ardından kürsüden katılımcılara seslenen Büyükşehir Başkanvekili Hasan Soba İse, etkinliği düzenleyen Çayırova Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Programda yapılan konuşmaların ardından düzenlenen çekilişle kitap seti kazanan ilçe sakinlerine kitapları takdim edildi. Protokol üyeleri 6. Çayırova Kitap Günleri'nin kurdelesini kestikten sonra hep birlikte etkinlik alanını gezdi.