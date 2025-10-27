Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği, Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliği ile demokrasi kavramını her yönüyle ele alan önemli bir sempozyum düzenledi.

MUĞLA (İGFA) - Felsefe, siyaset bilimi ve toplumsal yaşamın temel sorularından birine odaklanan önemli sempozyum, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği ve Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Muğla Milletvekilleri Av. Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici ve Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Felsefe Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın ve vatandaşlar katıldı.

UZMAN İSİMLER MUĞLA'DA BULUŞTU

Sempozyumun açılış konuşmalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın yaptı. Gün boyunca Prof. Dr. Nami Başer, Prof. Dr. Emre Kongar, Dr. Özge Soysal, Prof. Dr. Tolga Şirin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Gazeteci-Yazar Zülâl Kalkandelen ve Prof. Dr. Solmaz Zelyüt gibi alanında önemli akademisyen ve düşünürler, 'demos' kavramını felsefi, politik, toplumsal ve psikolojik boyutlarıyla ele aldı.

HÜLYA MURATLI: 'KÜLTÜR VE SANAT ANLAMINDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, 'Felsefe Kültür Sanat Derneği ile birlikte bu yıl sempozyumun ikincisini düzenliyoruz. Ele aldığımız başlıklar kültürün ve felsefenin özünü oluşturduğu gibi aslında dünyanın ve ülkemizin en güncel can damarlarına değiniyor. Bulunduğumuz dijital çağda kültür ve sanat maalesef ki popüler kültüre indirgendi. Oysaki kültür, sanat aydınlanmanın itici gücü olmuştur. Bizler kültür, sanatı seyir değil katılım, imaj değil hakikati gösteren odakta ele alıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat anlamında Felsefe ve Yaşam Akademisi'ni kurduk ve çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Başkanımız Ahmet Aras'a bu etkinlikleri desteklediği için çok teşekkür ediyorum.' dedi.

ALİ APAYDIN: 'DEMOKRASİYİ KORUMAK NOKTASINDA ÇOK ŞEY YAPMAMIZ GEREKİYOR'

FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın, 'Bu etkinliği ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bir dönemde yapıyoruz. Bugün amacımız sadece bir kavramı anlamak değil içinde yaşadığımız bu kriz anında demokrasinin can damarını oluşturan demos kavramını hepimize yeniden hatırlatmaktır.

Demokratik bir sivil toplum örgütü olarak dünyada ve ülkemizde çok büyük tehdit ve saldırılar altında olan demokrasiyi korumak noktasında çok şey yapmamız gerektiği açıktır. Bu sempozyumun düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ederim.' diye konuştu.

BAŞKAN KÖKSAL ARAS: 'FELSEFE, GELECEĞİ İNŞA ETMENİN EN SAĞLAM YOLU'

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, felsefe ve bilimin insanlık tarihindeki yol gösterici rolüne vurgu yaptı:

'Bu sempozyum Muğla'mızın tarihine, düşünce geleneğine çok yakışan bir sempozyum. Felsefe ve bilim, geçmişte de, bugün de, gelecekte de insanlığın yolunu aydınlatan en güçlü rehberlerdir. Çünkü düşünmek, sorgulamak ve anlamaya çalışmak bizi hem birey olarak hem de toplum olarak daima ileri taşıyor.'

BAŞKAN ARAS: 'MUĞLA, DÜŞÜNCE GELENEĞİYLE ÖZGÜRLÜĞÜN KENTİDİR'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın düşünce geleneğine ve demokrasi kültürüne dikkat çekti:

'Bu toplantıyı akademik bir etkinliğin ötesinde, Muğla'nın tarihine, kültürüne ve düşünce geleneğine yakışan bir buluşma olarak görüyoruz. Çünkü bu şehir, düşünmenin, konuşmanın, tartışmanın ve ortak akılla karar vermenin kültürüyle yoğrulmuştur. Antik dönemlerden günümüze bu topraklarda halkın sesi hep var olmuştur. Muğla, düşünce iklimiyle özgürlüğün kentidir.'

Muğla'nın demokrasi kültürünün en eski izlerini taşıyan kentlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Aras, yerel yönetimlerde ortak akla dayalı karar süreçlerini anlattı:

'Kadın meclisleri, gençlik meclisleri, danışma kurulları oluşturduk. Her kurumumuzun yönetim yapısını demokratik temsile göre şekillendiriyoruz. Turizmle ilgili kararları turizmcimizle, denizle ilgili kararları denizcimizle alıyoruz. Çünkü demokrasi yukarıdan inşa edilmez, tabandan büyür.'