Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Umut Eren Gündoğ, 28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Bosna Hersek'in Banja Luka'daki şampiyonada Enes Sad Beşbadem de bronz almıştı. Erkek Kumite Milli Takımı da üçüncü oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Umut Eren Gündoğ, 28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde 11 ülkeden toplam 343 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden milli karateci Umut Eren Gündoğ, gösterdiği performansla adını kürsüye yazdırdı.

Turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Enes Sad Beşbadem da geçtiğimiz günlerde bronz madalya kazanma başarısı göstermişti.

Şampiyonada Erkek Kumite Milli Takımımız takım halinde üçüncü olurken, ay yıldızlı ekipte yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu iki sporcu da bronz madalya kazanmış oldu.