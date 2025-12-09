Aliağa'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken arızalanan ORITA isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli şekilde Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.
ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında, Aliağa'dan Kocaeli'ye seyreden 132 metre boyundaki genel kargo gemisi ORITA, makine arızası yaşadı.
Olayın ardından Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda harekete geçen ekipler, geminin güvenliğini sağlamak için müdahale etti.
Geminin Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-18 Römorkörü eşliğinde, KURTARMA-20 Römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildiği açıklandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, operasyonun başarılı ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan tamamlandığını bildirdi.