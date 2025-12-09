Bunlar da ilginizi çekebilir

Bayrampaşa’da parklar bir bir yenileniyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, operasyonun başarılı ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan tamamlandığını bildirdi.

Geminin Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-18 Römorkörü eşliğinde, KURTARMA-20 Römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildiği açıklandı.

Olayın ardından Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda harekete geçen ekipler, geminin güvenliğini sağlamak için müdahale etti.

Aliağa'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken arızalanan ORITA isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli şekilde Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.