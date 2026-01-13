Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Kaza, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan 11 DE 110 plakalı kamyonetin sürücüsü İ. A., yolun buzlu olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki tarlaya uçarak durabildi.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan C. A. yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.