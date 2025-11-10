Kapadokya Motor Sporları Kompleksi binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir törenle açıldı. Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ve öncülüğünde, Başkent Turing Spor Kulübü ve Kapadokya Drift & Karting Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, binlerce motor sporları tutkununun katıldığı görkemli bir törenle açıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Öğlen saatlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve hanımefendi Melek Arı'nın Nevşehir Belediyesi önünde kortej yürüyüşü ile başlattığı etkinlik Kayaşehir'de gösteri sürüşleriyle devam etti. Başkan Arı'nın kullandığı aracın Kapadokya Motor Sporları Kompleksine gelmesiyle heyecan en üst seviyeye ulaştı. Coşkulu açılışa çevre illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi hem tekil olarak hem de araçlarıyla katılarak organizasyona katkı sağladı.

Kadim toprakların ortasında yükselen bu yeni pist, 814 metre uzunluğu ve çok amaçlı altyapısıyla Türkiye'de aynı anda drift, karting, slalom ve otokros branşlarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte tasarlandı.

Törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya'nın sadece tarihi ve turizmiyle değil, motor sporlarıyla da anılacağı yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Başkan Arı, 'Bu pist gençlerimize hem güvenli sürüş bilinci kazandıracak, hem de ülkemize yeni şampiyonlar yetiştirecek. Kapadokya artık sadece balonların değil, motorların da gökyüzüne karıştığı bir şehir olacak' dedi.

Açılışta söz alan Kapadokya Drift & Karting Kulübü Başkanı Yasemin Neslihan Yaşar, projenin yalnızca bir pistten ibaret olmadığını, uzun vadeli bir vizyonun ilk adımı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. 'Bu pist, Wild Race Cappadocia'nın kalbi. Ancak bizim hedefimiz sadece yarışlar düzenlemek değil; gençleri eğitmek, markalara sürdürülebilir bir tanıtım platformu sunmak, ve Kapadokya'yı motor sporları turizminin başkenti haline getirmek.'

Başkent Turing Spor Kulübü Başkanı Erdem Öksüz, oluşumun yalnızca Kapadokya için değil, Türkiye'nin motor sporları geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı. 'WRC Rally Academy, Ralli Taksi, WRC Garage ve Kurumsal Takım Modelleri gibi alt projelerle, bölgeye hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sportif ve ekonomik değer kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kompleks, Türkiye'de motor sporlarının gelişiminde bir dönüm noktası olacak.'

Törenin en coşkulu anlarından biri, Türkiye Drift Şampiyonası'nda genel klasmanda üçüncülük elde eden pilot Özge Kılcı'nın gerçekleştirdiği Drift Taxi gösterisi oldu. Etkinlik alanında Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yönettiği çekilişle, alandaki ziyaretçiler arasından seçilen talihliler, profesyonel drift aracında piste çıkma şansı yakaladı.

Günün ilerleyen saatlerinde pist üzerinde yapılan gösteriler, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Etkinliğe Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı başta olmak üzere motor sporları dünyasının önemli isimleri de katıldı. Bestanbey Yüzbaşıoğulları Dynamic Racing Takımı'ndan Çetin Arslan, Academy of Motorsport adına Şafak Özsoy ve pilot Sevde Zehra Yıldırım, Red Bull'un resmi fotoğrafçısı ve milli sporcular Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu'nun fotoğrafçısı İsmail Gürbüz, katılım sağlayarak organizasyona değer kattı.

Etkinlik sonunda, Başkan Rasim Arı ve protokol üyeleri pisti gezerek yapılan çalışmaları inceledi. Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nin bölgeye kazandırdığı değer için tüm emeği geçen ekibe teşekkür etti. Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, önümüzdeki dönemde drift, karting, ralli, slalom ve kurumsal sürüş etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi yalnızca yarışların değil, trafik bilincinin de merkezi olacak. Kapadokya Drift & Karting Kulübü, Nevşehir Belediyesi iş birliğiyle şehir genelinde düzenlenecek ücretsiz eğitimlerle, genç sürücülere ve vatandaşlara trafik kazalarını önleme, güvenli sürüş teknikleri ve defansif refleks kazandırma alanlarında farkındalık yaratacak. Bu programlar sayesinde, pist sadece adrenalin değil; bilinç, sorumluluk ve toplumsal fayda üreten bir eğitim alanına dönüşecek. Amaç, hızın değil, doğru refleksin hayat kurtardığı bir kültür oluşturmak — ve Kapadokya'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir 'trafikte güvenli gelecek' vizyonu inşa etmek.

Nevşehir Belediyesi'nin ev sahibi olduğu ve Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi, Sulusaray yolu üzerinde 34 dönümlük bir arazi üzerine kurulan pist, Wild Race Cappadocia projesinin merkezinde yer alıyor. Kompleks; motor sporları, eğitim, turizm ve gençlik projelerini bir araya getiren, Türkiye'deki ilk 'bütüncül motorsporları kampüsü' olma özelliğini taşıyor.