Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kurduğu empati parkuruyla vatandaşlara, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam deneyimlerini ilk elden tanıma fırsatı sunarak toplumsal farkındalığı güçlendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel gereksinimli bireylerin yaşadığı problemlere dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza atıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, BURULAŞ'ın desteğiyle BursaRay Merinos İstasyonu'nda empati parkuru kuruldu.

Etkinlik kapsamında hazırlanan parkurda, görme engelliler için baston kullanımı ve tekerlekli sandalye ile belirli alanlarda manevra yapma gibi farklı deneyim istasyonları yer aldı.

Bursalılar, bu istasyonlarda günlük hayatta sıkça karşılaşılan erişilebilirlik engellerini bizzat deneyimleme fırsatı buldu. Böylece katılımcılar, özel gereksinimli bireylerin yaşam rutinlerini daha yakından tanıyarak empati duygusunu pekiştirdi.