Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği, erişilebilirlik ve toplumsal katılım konusunda kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıyor. Ocak ayında imzalanacak protokol öncesi komisyon ve yol haritası belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği, engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımını sağlamak ve kurumlarda erişilebilirlik dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. 'Erişilebilir ve Ulaşılabilir Bir Türkiye' hedefi doğrultusunda oluşturulan ortak çalışma grubunun yol haritası bu toplantıda şekillendirildi.

Ocak ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva tarafından imzalanacak protokol öncesinde, projenin teknik detayları ve vizyon belgesi masaya yatırıldı.

Toplantıda, sürecin sistemli şekilde yürütülmesi ve kurumların dönüşümünün koordine edilmesi için bir Denetleme ve İzleme Komisyonu kuruldu. Komisyonda Bakanlık adına Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İsa Pekpınar ve Daire Başkanı Habip Aydın; Beyazay Derneği adına ise Furkan Uğur Eşitti ve Okan Biçer yer aldı.

Komisyon üyesi Furkan Uğur Eşitti, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede sürecin son derece olumlu bir atmosferde ilerlediğini belirterek, 'Sayın Bakanımız ve Genel Başkanımızın öncülük edeceği Ocak ayındaki imzalar, engelsiz bir Türkiye hayalimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. Fiziksel engelleri kaldırmanın ötesine geçip erişilebilir bir yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.

BİÇER: 'ORTAK AKILLA ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ'

Komisyonun diğer üyesi Okan Biçer ise yapının sahadaki gerçek ihtiyaçları bürokrasiyle buluşturan önemli bir köprü işlevi göreceğini söyledi. Biçer, komisyonun her ay düzenli toplanarak kurumların dönüşüm sürecini ortak akılla yöneteceğini vurguladı.

Ocak ayında kamuoyuna duyurulması beklenen proje, Türkiye'de engelli hakları, erişilebilirlik ve toplumsal entegrasyon alanlarında yeni ve kapsayıcı bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.