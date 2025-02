Bursa Tanıtım Günleri kapsamında ‘Büyükelçiler Buluşması Programı’nda ağırlanan Bulgaristan, Finlandiya, Hırvatistan, Sırbistan, Güney Kore’nin büyükelçileri ile Ukrayna ve Kuzey Makedonya’nın İstanbul Başkonsolosları, iki gün boyunca Bursa’nın tarihi ve turistik bölgelerini gezerek kenti yakından tanıma fırsatı buldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ulusal ve uluslararası alanda birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diplomatik ilişkileri güçlendirmek ve kentin uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Bursa Tanıtım Günleri kapsamında ‘Büyükelçiler Buluşması Programı’ düzenledi.

İki gün süren programa, Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hämäläinen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanović, Güney Kore Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski katıldı. Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini yerinde görme imkanı bulan misafirler, geçmişten günümüze uzanan köklü geçmişiyle Bursa’nın simge mekânları ziyaret ederek eşsiz mutfak kültürünü tatma imkanı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları, programın ilk günü gerçekleşen gala yemeğinde büyükelçi ve başkonsoloslarla bir araya geldi.

8 bin 500 yıllık geçmişiyle Bitinya'dan Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar farklı kültürlerin mirasını barındıran Bursa’nın adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’nın her köşesinde tarihin izlerini hissetmenin ve eşsiz dokuyu yaşamanın mümkün olduğunu belirtti.

Bursa’nın sayısız değere sahip olduğunu anlatan Başkan Bozbey, “Turizm, ülkeler arası diplomasiyi ve ekonomiyi güçlendirirken, kültürel etkileşimi artırarak halklarımızı da birbirine yakınlaştıran güçlü bir köprü vazifesi görür. Bursa’mızın bu köprünün inşasında önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. Bizler bu vizyonla, kentimizin turizm geleceğini, kültürel mirasını koruyan, sürdürülebilir yatırımlarla şekillendiriyoruz. Bu kentte her taşın, her sokağın her lezzetin bir hikayesi var. Bu buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmesini, iş birliklerimizi derinleştirmesini ve karşılıklı ilişkileri pekiştirerek yeni dostlukların kurulmasına katkı sağlamasını arzu ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle burada aynı çatı altında buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, programın ikinci gününde ise Tarihi Belediye Binası’nda misafirleri ağırladı.

Ziyarette tek tek söz alan büyükelçiler ve başkonsoloslar, Bursa’nın tarihî ve kültürel zenginliklerinden etkilendiklerini dile getirdi. Programın amacına ulaştığını vurgulayan konuk diplomatlar, ülkeleriyle Bursa arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerini geliştirmek adına çeşitli projeler hayata geçireceklerini belirtti.