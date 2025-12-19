Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), çocukların kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla misafir okul programlarını sürdürüyor. Eğlenerek öğrenme temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, farklı atölyelerde hem keyifli vakit geçirdi hem de yeni deneyimler kazandı.

SAKARYA (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte SGM'de açılan kurs ve atölyeler, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda SGM, misafir okul öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Şehit Mustafa Özen İlkokulu, TOKİ İlkokulu, Şehit Ahmet Akyol İlkokulu, Şehit Abdullah Ömür İlkokulu, Türk-İş İlkokulu, Cengiz Topel İlkokulu, Yeşiltepe İlkokulu ve Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri SGM'yi ziyaret etti.

Mutfak, Tasarım ve Empati Atölyelerinde düzenlenen etkinliklere katılan öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla yeni bilgiler edindi ve ilgi ve yeteneklerini keşfetme imkânı buldu. Çocukların özgüven, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlayan atölye etkinliklerinin, önümüzdeki günlerde de farklı okulların katılımıyla devam edeceği belirtildi.