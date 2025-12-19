İstanbul'da yaşayan Mimar Erva Köşker Avcı, 'Kırsal Mimarisinin İncelenmesi' başlıklı yüksek lisans tezinde Tokat'ın Bağbaşı Köyü'nün tarihi ve geleneksel mimarisini bilimsel olarak ele aldı.

Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat'ın Merkez ilçesine bağlı Bağbaşı Köyü, İstanbul'da yaşayan Mimar Erva Köşker Avcı'nın yüksek lisans tezinde kapsamlı bir şekilde incelendi. 'Kırsal Mimarisinin İncelenmesi' başlıklı tez çalışmasında köyün mimari yerleşim dokusu, geleneksel yapıları ve tarihsel özellikleri bilimsel olarak değerlendirildi.

Tezde, Bağbaşı Köyü'nün Yeşilırmak Nehri'ni besleyen iki dere yatağı arasında konumlandığı, eğimli arazi üzerine kuzeye yönelen yerleşim dokusunun ve tarihi sokakların günümüze kadar büyük ölçüde korunduğu vurgulandı. Ayrıca köyde yakın tarihte Roma dönemine ait arkeolojik kalıntıların tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Çalışmada köy halkının geçimini tarım ve küçükbaş hayvancılıkla sağladığı, kent merkezine göç nedeniyle nüfusun azaldığı ve bu durumun kırsal mimarinin korunmasını etkilediği belirtildi. Tez kapsamında ayrıca köydeki geleneksel yapıların fiziksel özellikleri incelenirken, koruma sorunları tespit edilerek sürdürülebilir çözüm önerileri sunuldu.

Mimar Erva Köşker Avcı'nın, İstanbul'da Tokat sevdalısı olarak tanınan Emekli Vergi Denetmeni ve Yeminli Mali Müşavir Lütfi Köşker'in kızı olduğu öğrenildi.