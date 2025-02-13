Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası, Osmanlı İmparatorluğu'nun 6. Padişahı Sultan II. Murad, vefatının 574. yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı.BURSA (İGFA) - Sultan II. Murad'ın kabrinin bulunduğu Muradiye Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Müze Müdür Vekili Eylem Tuğutlu, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Muradiye Medresesi'nin tarih boyunca bir ilim merkezi olarak Bursa'nın kültür ve bilim hayatına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Özkılınç, medresenin Cumhuriyet döneminde sağlık birimi olarak da hizmet verdiğini hatırlatarak, "Burası 2014 yılında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edildi" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Muradiye Külliyesi'ne büyük önem verdiklerini belirten Güney Özkılınç, "Başkanımız Mustafa Bozbey’in direktifleriyle, Muradiye Külliyesi de dahil olmak üzere 6 selatin caminin güvenlik ve temizlik hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu bölgelerde turizm zabıtası da görev yapacak" ifadelerini kullandı. Özkılınç, konuşmasında Türk Dünyası'nın önemli değerlerinden Dede Korkut'a da değinerek, Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde Dede Korkut'a özel bir alan oluşturulacağının müjdesini verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hicabi Gülgen, "Türk Medrese Tarihi ve Muradiye Medresesi" konulu bir söyleşi gerçekleştirirken, Dr. Doğan Yavaş ise "Muradiye Mahallesi ve Muradiye Külliyesi'nin Oluşumunda Sultan II. Murad Han'ın Etkisi"ni ele aldı.