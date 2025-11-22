Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Planlama Ajansı tarafından yürütülen 2050 vizyonlu 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları, belediye başkanlarına anlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kenti bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla 3 ayda bir düzenlenen 'Belediye Başkanları Toplantısı'nda 17 ilçenin belediye başkanı ve temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan'ın ev sahipliğinde yapılan son toplantıda, son 3 ayın değerlendirmesi, 17 ilçede yapılan çalışmalar ve devam eden projeler ele alındı.





'ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARINDA ARTIK SONA YAKLAŞTIK'

Program daha sonra 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çalıştayı ile devam etti. Çevre Düzeni Planı Proje Yürütücü Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi'nin sunum yaptığı çalıştayda, 6 farklı çalışma masası oluşturularak daha önceden belirlenen altlık paftalar detaylı olarak konuşuldu. Çevre Düzeni Planı çalışmasında artık plan aşamasına gelindiğini söyleyen Prof. Dr. Fatih Terzi, 'Çalıştayda, Çevre Düzeni Planı'nın tamamlamış olduğumuz sentez aşamasıyla ilgili ilçe bazında bulgularımızı paylaştık. Çalışmaların artık sonuna yaklaştık. Çevre Düzeni Planı ile Bursa'nın daha sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek olması, yeniden 'Yeşil Bursa' kimliğine kavuşmuş için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçlarının, Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olacağına inanıyoruz' dedi.





'BURSA HEPİMİZİN'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 3 ayda bir düzenledikleri Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilçelerin taleplerini aldıklarını söyledi. Bursa'yı hep birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa'yı bir bütün halinde geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Bu kapsamda 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nı belediye başkanlarına anlattık. Belediye başkanlarımızın bu konudaki düşüncelerini son derece önemsiyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bursa hepimizin. Bursa, belediye başkanlarımızın katkılarıyla daha da güzelleşecektir' diye konuştu.