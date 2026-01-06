Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 'Beylikten Cihan Devleti'ne' temasıyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sezonu'nda, Bursa'nın fethini; tarihi, kültürel ve felsefi açıdan ele almaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Fetih Söyleşileri' başlıyor.

Dört hafta sürecek Fetih Söyleşileri kapsamında; 10 0cak'ta Prof. Dr. Feridun Emecen, 17 Ocak'ta Prof. Dr. SuraiyaFaroqhi, 7 Şubat'ta Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, 14 Şubat'ta ise Prof. Dr. Haşim Şahin Bursalılarla buluşacak. Bursa'nın fetih tarihinin kültürel ve akademik boyutlarının ele alınacağı Fetih Söyleşileri, Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir diğer etkinlik ise 'Bursa'nın Fethi' tiyatro oyunu olacak. Oyun, fetihte önemli bir rol oynayan Balaban Bey'in şahitlik ve anlatımlarıyla, Bursa'nın fethi sürecinde yaşananları sahneye taşıyacak. Sanat yönetmenliği Sebahattin Kılıç'ın yaptığı ve BKGM oyuncularının rol aldığı oyun, Barış Manço Kültür Merkezi'nde, 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da sahnelenecek.