BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor'un EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 Turu'ndaki rakibi İspanya'nın Replasa Beti-Onak takımı oldu.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 Turu kura çekimi Viyana'da gerçekleştirildi. Kupaya 3. Tur'da dahil olan ve bu turda Yunanistan'ın AEK Athens takımını ilk maçta 37-29, rövanşta ise 30-29 mağlup ederek safdışı bırakan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci turda Ukrayna ekibi HC Galychanka Lviv, üçüncü turda ise İsviçre temsilcisi Yellow Winterthur'u 30-26 yenip, 25-27 yenilmesine karşın geçmeyi başaran İspanya ekibi karşısında adını çeyrek finale yazdırabilmek için mücadele edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, son 16 turunda rakibiyle ilk 17 ya da 18 Ocak 2026'da İspanya'da, rövanşı ise 24 yada 25 Ocak'ta Bursa'da oynanacak.