Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 18 Kasım 2025 tarihli toplantısında tam 282 2. Lig futbolcusuna bahis suçundan hak mahrumiyeti cezası verdi. En ağır ceza 12 ay, en hafif ceza 45 gün oldu.

İSTANBUL (İGFA) - TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2 maddesi kapsamında bahis oynadıkları tespit edilen 281 profesyonel futbolcuya ceza yağdırdı.

Cezaların dağılımında 18 futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti, 36 futbolcuya 9 ay hak mahrumiyeti, 31 futbolcuya 6 ay hak mahrumiyeti, 89 futbolcuya 3 ay hak mahrumiyeti ile 106 futbolcuya 45 gün hak mahrumiyeti (FDT 13. madde indirimiyle) ceza verilirken, Canberk Aydemir adlı futbolcu daha önce aynı eylemden ceza aldığı için bu dosyada ceza almadı.

PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yayımlanan kararda, cezalar 'takdiren ve neticeten' şeklinde uygulanırken, bazı futbolcularda 'iyi hal' indirimi (FDT 13. madde) devreye girdi ve cezalar 45 güne düşürüldü.

Birçok kulüp, cezalı oyuncuların lisanslarını askıya alacak ve devre arasında kadro planlamasını yeniden yapmak zorunda kalacağı kararla ilgili TFF yetkilileri, 'Bahisle mücadelede kararlıyız. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak' mesajı verdi.

Söz konusu PFDK kararının ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz