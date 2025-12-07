BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 ilçenin tamamında yol ve bağlantı çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Açıklamada, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanlarına kavuşması için ekiplerin sahada yoğun bir mesai harcadığı vurgulandı. Bu kapsamda çalışmaların sürdüğü noktalar şöyle sıralandı:

Harmancık : Köçekler-Hopadanişment bağlantı yolu, Okçular-Gülözü bağlantı yolu

: Köçekler-Hopadanişment bağlantı yolu, Okçular-Gülözü bağlantı yolu Karacabey : Çamlıca-İnkaya bağlantı yolu

: Çamlıca-İnkaya bağlantı yolu Keles : Hereke-Yunuslar bağlantı yolu

: Hereke-Yunuslar bağlantı yolu İnegöl : Tekke-Sülüklügöl-Karahasanlar-Babaoğlu bağlantı yolu, Cerrah-Süle-Turgutalp-Elmaçayır grup yolu

: Tekke-Sülüklügöl-Karahasanlar-Babaoğlu bağlantı yolu, Cerrah-Süle-Turgutalp-Elmaçayır grup yolu İznik : Yenişerefiye-Kaynarca bağlantı yolu

: Yenişerefiye-Kaynarca bağlantı yolu Orhangazi : Hamzalı-Fındıklı yolu, Yenigürle

: Hamzalı-Fındıklı yolu, Yenigürle Osmangazi - Orhaneli: Dağakça, Osmaniyeçatak bağlantı yolu

- Orhaneli: Dağakça, Osmaniyeçatak bağlantı yolu Orhaneli : Gazioluk-Altıntaş bağlantı yolu, Topuk-Osmaniye bağlantı yolu

: Gazioluk-Altıntaş bağlantı yolu, Topuk-Osmaniye bağlantı yolu Mustafakemalpaşa: Alacaat, Doğanalan-Taşpınar bağlantı yolu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımların ulaşım güvenliğini artıracağını, kırsal mahallelerle ilçe merkezleri arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini ve şehir içi ulaşımı daha akıcı hale getireceğini belirtti. Yetkililer, 'Daha ulaşılabilir bir Bursa için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor' mesajıyla projelerin süreceğini bildirdi.