Maltepe Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini kentin kalbine taşıyarak dayanışma sofralarını büyütüyor. İlçenin simge noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırı, her akşam yüzlerce kişiyi aynı sofrada buluşturuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi iftar çadırı, yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil; işten geç çıkan, evine yetişemeyen ya da iftar sevincini kalabalık bir sofrada paylaşmak isteyen herkese açık. Paylaşmanın ve komşuluğun ön plana çıktığı programda sıcak yemek ikramı, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiriyor.

Belediyenin Ramazan etkinlikleri ise iftar sofralarıyla sınırlı kalmıyor. Meydanda kurulan sahnede geleneksel gösteriler izleyiciyle buluşuyor. Meddah anlatıları, Karagöz-Hacivat gölge oyunu ve Orta Oyunu performansları, özellikle çocukların neşesine neşe katarken yetişkinlere de nostaljik anlar yaşatıyor. Akşam boyunca süren etkinlikler, meydanı adeta bir Ramazan şenliğine dönüştürüyor.

İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA SICAK İKRAM

İlçe genelinde çeşitli noktalarda yapılan bu dağıtım sayesinde, iftar saatine yetişmeye çalışan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi. Yoğun gün temposunda yolda olanlar için sunulan bu hizmet, paylaşma ve dayanışma kültürünü Maltepe'nin her köşesinde görünür kıldı.

Maltepe'de kurulan gönül sofraları ise Ramazan ayı boyunca kapılarını açık tutarak birlik ve beraberliğin en somut örneklerinden biri olmayı sürdürecek.